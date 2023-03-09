شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "محلية النواب" يطالب بإصدار تشريع لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن واقعه اعتداء كلب "بيتبول" على أحد الأشخاص بمدينة الشيخ زايد واقعه مؤسفة للغاية وأن الأوان لخروج التشريع الخاص بتقنين امتلاك الكلاب والحيوانات الخطرة.

وأضاف النائب أحمد السجينى، أن هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، طالما أن التشريع المنظم لإمتلاك مثل هذه الحيوانات الخطيرة أو ملف الكلاب الضاله المنتشرة بالشوارع لم يصدر حتى الأن إلى جانب عدم قيام الوزارات المعنيه بإداره هذا الملف على رأسهم الزراعه بالدور المنوط بها في التصدي لهذا الملف.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه تم عقد جلسه باللجنة خلال الفترة الماضية لمناقشه تلك القضيه بحضور وزير الصحة وممثلين عن وزارات التخطيط والماليه ومسئولى الطب البيطرى لوضع حلول جذرية للتصدى لظاهرة الكلاب الضاله بالشوارع، وأكد مسئولي الطب البيطرى خلال هذا الاجتماع أنهم في حاجة إلى اعتامد مالى بقيمة 500 مليون جنيه على مدارء 3 سنوات للقيام بحملات تعقيم ومواجهه لظاهره الكلاب الضاله.

وأكد النائب أحمد السجينى أن مشروع القانون الذى تقدم به خلال الفصل التشريعى الماضى لتقنين حيازة الحيوانات الخطرة يحتاج إلى إضافة فصل خاص بالتعامل مع الكلاب الضاله القانون يحتاج لاضافه، أما فيما يخص بإمتلاك الحيوانات أو الكلاب بشكل شخصى فمشروع القانون يغطى كافة جوانبه، قائلا نحتاج إلى دعم إعلامى لتشكيل الوعى بخطورة حيازة وامتلاك الكلاب والحيوانات الخطرة بالمنازل لما تمثله من تهديد خطير لأرواح الغير وحتى لا نرى مثل واقعه الشيخ زايد من جديد.