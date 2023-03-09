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بيان جديد من الرافدين بشأن منح السلف

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الاولوية في منح السلف للمستلفين الذين ليس في ذمتهم سلفة سابقة والمتقدمين عليها للمرة الاولى".

واضاف انه "سيتم توسيع قاعدة شمول المستلفين مسبقا بالسلف التكميلية بعد انجاز المرحلة الاولى من التقديم الالكتروني وبحسب التوقيتات والجداول الزمنية المعدة لهذا الغرض".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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