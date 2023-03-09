انت الان تتابع خبر بيان جديد من الرافدين بشأن منح السلف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الاولوية في منح السلف للمستلفين الذين ليس في ذمتهم سلفة سابقة والمتقدمين عليها للمرة الاولى".

واضاف انه "سيتم توسيع قاعدة شمول المستلفين مسبقا بالسلف التكميلية بعد انجاز المرحلة الاولى من التقديم الالكتروني وبحسب التوقيتات والجداول الزمنية المعدة لهذا الغرض".

