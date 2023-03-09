مستوطنون ينفذون اعتداءات على الفلسطينيين بالقدس والضفة الغربية



نفذ مستوطنون، مساء الأربعاء، اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدة مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بما فيها القدس، فيما اندلعت مواجهات أخرى بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأكدت مصادر محلية، لـ"العربي الجديد"، أن مستوطنين متطرفين اعتدوا، مساء الأربعاء، على منازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين بالقرب من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، بعدما شرعوا باستفزاز أهالي الحي وتنظيم حلقات الرقص وإطلاق الهتافات العنصرية.



وقال المواطن محمود السعو من حي الشيخ جراح، لـ"العربي الجديد"، إن المستوطنين المعتدين ألحقوا أضراراً بعدد من المركبات التي كانت متوقفة أمام منازل أصحابها، قبل أن يتصدى لهم الأهالي.



إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً في باب العامود بالقدس بعد الاعتداء عليه بالضرب، كما اعتقلت شابين في حي واد الجوز إلى الشمال من البلدة القديمة من القدس.



وكان مستوطن متطرف اعتدى، مساء الأربعاء، على مواطن مقدسي بالقرب من المسجد الأقصى بالبلدة القديمة من القدس، بعد رشه بغاز الفلفل.



وساد التوتر الشديد البلدة القديمة من القدس خاصة في شارع الواد القريب من المسجد الأقصى، حيث قام عشرات المستوطنين بمسيرة عربدة استفزازية تخللها توجيه الشتائم العنصرية بحق المواطنين.



ونشبت مشادات كلامية حادة بين هؤلاء المستوطنين وشبان مقدسيين تصدوا لهم، في حين دفعت قوات الاحتلال بعناصرها إلى المكان.



في الأثناء، شهد المدخل الشمالي لبلدة الرام شمال القدس مواجهات بين شبان مقدسيين وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة نحو منازل المواطنين ومحالهم التجارية، ما أوقع عديد الإصابات بالاختناق، وعدة إصابات بجروح بالرصاص المعدني، في حين استعانت تلك القوات بأفراد من وحدات المستعربين في اعتقال عدد من الشبان.



على صعيد آخر، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، في مخيم العروب، شمال الخليل، جنوبي الضفة، كما أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وفق ما أكده الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض في تصريح صحافي.



إلى ذلك، اندلعت مواجهاتٌ مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله وسط الضفة، وصادرت دراجة نارية.



وأصيب الطفل حبيب عز البايض (12 عاماً) بجروح في رأسه، بعد تعرضه لاعتداء من المستوطنين بزجاجة فارغة حينما كان يلهو أمام منزله، مساء الأربعاء، في شارع الشهداء وسط مدينة الخليل، ونُقل على إثرها إلى المستشفى.



واعتدى مستوطنون، الأربعاء، على المواطنين في حي تل رميدة، وسط مدينة الخليل، حيث رشقوا المواطنين بالحجارة والزجاجات الفارغة، بحماية قوات الاحتلال وسط توجيه جنود الاحتلال الشتائم بألفاظ نابية إلى المواطنين، فيما اندلعت مواجهات، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز السام والصوت.



وداهم عشرات المستوطنين، الأربعاء، قرية رابود جنوب الخليل بحماة قوات الاحتلال، ونظموا احتفالاً بأصوات صاخبة ورقصات في أراضي المواطنين.



في شأن متصل، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بإزالة أربع خيام وبركس ووقف البناء في منزل بقرية دوما جنوب نابلس شمالي الضفة، وفق تصريحات لرئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة.



إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، فلسطينياً من خربة الحديدية في الأغوار الشمالية الفلسطينية، كما اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من طولكرم شمالي الضفة، أثناء مرورهم على حاجز عسكري قرب بلدة عرابة جنوب جنين شمالي الضفة.



(العربي الجديد)