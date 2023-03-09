شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس النواب الأمريكي يرفض دعوة من زيلينسكي لزيارة أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نقلت شبكة (سي.إن.إن) يوم الأربعاء عن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي قوله إنه لا يعتزم زيارة أوكرانيا بعد أن وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوة له.

وخلال مقابلة مع (سي.إن.إن) من المقرر بثها في وقت لاحق الأربعاء طلب زيلينسكي من مكارثي، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، الاطلاع بنفسه على الوضع في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي: "على السيد مكارثي أن يأتي إلى هنا ليرى كيف نعمل، وما يحدث هنا... ثم بعد ذلك ضع افتراضاتك".

وقدمت الولايات المتحدة مساعدات بقيمة نحو 32 مليار دولار لأوكرانيا منذ غزو القوات الروسية لها في 24 فبراير شباط 2022، لكن بعض الجمهوريين من اليمين المتطرف يعترضون على إرسال المزيد.

وردا على سؤال حول دعوة زيلينسكي، قال مكارثي لشبكة (سي.إن.إن) إنه لا يحتاج إلى السفر إلى أوكرانيا وسيحصل على المعلومات بطرق أخرى.