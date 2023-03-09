شكرا لقرائتكم خبر عن آية عبد الرحمن تشجع على الانضمام لمبادرة التحالف الوطنى: دايما نكون مع بعض كتف فى كتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حثت الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج "الحقيقة" على قناة إكسترا نيوز، المواطنين على المشاركة في احتفالية التحالف الوطنى للعمل الأهلى، الخاصة بمبادرة "كتف في كتف".

وقالت الإعلامية آية عبد الرحمن خلال فيديو التحالف الوطنى: "دايما يارب نكون مع بعض كتف في كتف، وكل سنة وحضراتكم طيبين".

وفى وقت سابق، تحدثت الدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حول مبادرة "كتف في كتف"، وقالت نستهدف من يوم 17 مارس أن يكون أكبر حدث للحماية الاجتماعية بمشاركة أكبر عدد من المتطوعين من كافة الأعمار والجمعيات باستاد القاهرة.

وأضافت نهى طلعت خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، نستهدف تجهيز وتعبئة أكثر من 4.5 مليون كرتونة، لافتة إلى أن مبادرة "كتف فى كتف" متواجدة فى جنوب سيناء بمساعدات غذائية على الأسر والمواطنين، والذى يظهر تضامن المواطنين مع بعضهم البعض.