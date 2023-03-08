أوستن: شراكتنا مع مصر ركيزة أساسية

ذكر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن شراكة الدفاع الأمريكية مع مصر هي «ركيزة أساسية» لالتزام واشنطن تجاه الشرق الأوسط.

وأدلى بهذه الملاحظة على تويتر بعد وصوله إلى القاهرة في آخر محطة من جولته في الشرق الأوسط. وكان في استقباله كبار المسؤولين العسكريين المصريين بمطار القاهرة.

تعاون عسكري

وأجرى أوستن محادثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومسؤولين كبار آخرين.

وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، فقد ناقش السيسي وأوستن قضايا مختلفة، بما في ذلك التعاون العسكري وتصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية. تم تقديم القليل من التفاصيل الإضافية حول الاجتماع.

وشملت محطات توقفه السابقة في الجولة الأردن والعراق.

الدور المصري

ومصر هي واحدة من أكبر المتلقين في الشرق الأوسط للمساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية وحليف دائم للولايات المتحدة في المنطقة. لكن في السنوات الأخيرة، سعى المشرعون الأمريكيون إلى اشتراط تلك المساعدة بإدخال تحسينات وإصلاحات في مجال حقوق الإنسان.

ونشر أوستن على تويتر: «الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة ومصر هي ركيزة أساسية لالتزامنا تجاه هذه المنطقة». «أنا هنا لتعزيز التنسيق بيننا بشأن القضايا الرئيسية واغتنام الفرص لتعميق شراكتنا الثنائية طويلة الأمد مع مصر».

كما لعبت مصر أيضًا دورًا رئيسيًا في التوسط في العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين خلال السنوات الأخيرة. وتأتي زيارة أوستن في الوقت الذي تصاعد فيه العنف في أنحاء الضفة الغربية المحتلة إلى أعلى مستوياته منذ سنوات. ومن المتوقع أن يجتمع أوستن مع مسؤولين إسرائيليين.

وتشارك الولايات المتحدة ومصر حاليًا في محادثات بين الأحزاب تسعى إلى إنهاء الأزمات السياسية المستمرة في ليبيا والسودان المجاورتين.