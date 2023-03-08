133 نائبا صوماليا يكافحون الإرهاب

وحضر الجلسة 146 نائبا، ورفضه 3 نواب، وامتنع عن التصويت 10 آخرون، فيما وافق 133 نائبا على تمرير القانون. وبدوره، رحب رئيس المخابرات الصومالية، مهد محمد صلاد، بتمرير القانون، مشيدا بدور البرلمان في إحلال السلام على البلاد، داعيا مجلس الشيوخ إلى مصادقة القانون.
وقال في بيان: «أود أن أشكر مجلس النواب على العمل الدؤوب وموافقتهم اليوم على مشروع قانون مكافحة الإرهاب».
وأضاف: «هذا القانون هو العمود الفقري لمعركتنا ضد الإرهاب، وقد جاء في وقت نحن بأمس الحاجة إليه للوفاء بالتزاماتنا لمنع الجرائم المرتبطة بالإرهاب والقضاء عليها».
وتابع: «أطلب من مجلس الشيوخ الموافقة على هذا القانون الذي ظل قيد العمل منذ فترة طويلة، حتى نتمكن من التغلب على تهديد الإرهاب في بلدنا».
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