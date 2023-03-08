انت الان تتابع خبر تعديل قرار الحكم الغيابي بحق مدير عقارات الدولة سابقاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة بحسب بيان، إن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، قرَّرت تعديل قرار الحكم الغيابيِّ بحقِّ المدير العام لدائرة عقارات الدولة والحكم عليه حضورياً بالحبس البسيط لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ؛ استناداً لأحكام المادة (331) من ق.ع ، بعد الاعتراض المُقدَّم من قبله ضمن المُدَّة القانونيَّة"، لافتةً إلى أن "القرار صدر بالاتفاق وفق أحكام المادة (182/أ و245/ج الأصوليَّـة) حكماً وجاهياً قابل للتمييز.وأضافت الدائرة أن "المحكمة سبق أن حكمت غيابياً على المدان بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وفق أحكام المادة المذكورة"، مشيرة إلى "ارتكابه مخالفة لواجباته الوظيفيَّة تمثَّلت بتسهيل منح الإجازة الاستثماريَّـة لإحدى الشركات؛ لغرض إنشاء فندق ومدينة ألعاب".

وأردفت أن "المُدان كان قد خالف قرار مجلس الوزراء رقم (50 لسنة 2016) المُتضمِّن إلزام الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ كافة بعدم تجريف البساتين القائمة، ومنع تحويلها أو استخدامها لأغراضٍ؛ بهدف منفعة شخصٍ على حساب مصلحة الدولة".

ونوهت الدائرة أن "الهيئة أعلنت الشهر الماضي عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بالحبس سنتين على المُدان؛ لارتكابه مُخالفةً بمنح فرصةٍ استثماريَّـةٍ لإنشاء مجمعٍ سكنيٍّ في بغداد".