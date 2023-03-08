شكرا لقرائتكم خبر البخاري: المملكة تدعم رئيسا لبنانيا غير متورط في الفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن السفير السعودي في لبنان وليد البخاري أن بلاده ستدعم رئيس جمهورية منزها وغير متورط في أي فساد مالي أو سياسي، وأن يكون مشروعه لحماية مشروع إنقاذ لبنان.

جاء ذلك خلال لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي شمال شرق بيروت، في زيارة تمحورت حول الأوضاع المحلية الراهنة والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وأعلن البخاري خلال اللقاء أن السعودية لم ولن تدخل في أحلاف على حساب لبنان وهي حتما ستدعم رئيسا منزها وغير متورط في أي فساد مالي أو سياسي، وأن يكون مشروعه لحماية مشروع إنقاذ لبنان»، وأكد دعم المملكة للاستقرار في لبنان ولسيادته وازدهاره.

وأشار إلى وجود توافق خلال اللقاء على وجوب إنهاء الشغور الرئاسي في أقرب وقت، للمساهمة في إيجاد حل للأزمة اللبنانية التي أثرت سلبا على وضع الناس المعيشي والحياتي وأثقلت كاهل الشعب اللبناني وظهرت تداعياتها على مختلف القطاعات من أمنية واقتصادية ومالية واستشفائية وغيرها.

وأكد الطرفان على أهمية انتخاب رئيس جديد يمثل اللبنانيين جميعا من دون استثناء ومعه يستعيد لبنان دوره التاريخي في أن يكون صلة الوصل بين الشرق والغرب بعيدا عن أي اصطفاف أو حلف وفق الرسالة التي حملها منذ نشأته.

واعتبرا أن الرسالة التي حملها لبنان منذ نشأته ارتكزت على دعم وتسهيل لغة الحوار والتفاهم والتعايش بين مواطنيه فيما بينهم وبينهم وبين محيطهم العربي وكذلك تفعيل علاقاته الدولية مع جميع الدول على أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال وحرية وكرامة الإنسان.

يذكر أن ولاية رئيس السابق العماد ميشيل عون انتهت في 31 أكتوبر الماضي. ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي. ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد بعد 11 جلسة نيابية مخصصة لهذا الشأن.