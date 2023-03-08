شكرا لقرائتكم خبر 6.9 ملايين امرأة يواجهن أزمة غذاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعاني 6.9 ملايين امرأة وفتاة في الاثنتي عشرة بلدا الأكثر تضررا من أزمة الغذاء والتغذية العالمية من سوء تغذية حاد في شبابهن، والبلدان الاثنتا عشرة هي: أفغانستان، بوركينا فاسو، تشاد، إثيوبيا، كينيا، مالي، النيجر، نيجيريا، الصومال، جنوب السودان، السودان، واليمن.
ووفقا ليونيسف، فإن تلك الدول تفاقمت أزمتها بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا والجفاف المستمر والصراعات وعدم الاستقرار.
كانت هذه تفاصيل خبر 6.9 ملايين امرأة يواجهن أزمة غذاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.