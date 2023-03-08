6.9 ملايين امرأة يواجهن أزمة غذاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع عدد الشابات اللائي يعانين من سوء التغذية الحاد بشكل ملحوظ في البلدان التي تعاني من أزمات في السنوات الأخيرة، حسبما جاء في تقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف».

وتعاني 6.9 ملايين امرأة وفتاة في الاثنتي عشرة بلدا الأكثر تضررا من أزمة الغذاء والتغذية العالمية من سوء تغذية حاد في شبابهن، والبلدان الاثنتا عشرة هي: أفغانستان، بوركينا فاسو، تشاد، إثيوبيا، كينيا، مالي، النيجر، نيجيريا، الصومال، جنوب السودان، السودان، واليمن.

ووفقا ليونيسف، فإن تلك الدول تفاقمت أزمتها بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا والجفاف المستمر والصراعات وعدم الاستقرار.