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6.9 ملايين امرأة يواجهن أزمة غذاء

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- بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع عدد الشابات اللائي يعانين من سوء التغذية الحاد بشكل ملحوظ في البلدان التي تعاني من أزمات في السنوات الأخيرة، حسبما جاء في تقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف».

وتعاني 6.9 ملايين امرأة وفتاة في الاثنتي عشرة بلدا الأكثر تضررا من أزمة الغذاء والتغذية العالمية من سوء تغذية حاد في شبابهن، والبلدان الاثنتا عشرة هي: أفغانستان، بوركينا فاسو، تشاد، إثيوبيا، كينيا، مالي، النيجر، نيجيريا، الصومال، جنوب السودان، السودان، واليمن.

ووفقا ليونيسف، فإن تلك الدول تفاقمت أزمتها بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا والجفاف المستمر والصراعات وعدم الاستقرار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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