مجزرة جنين توحد العرب ضد انتهاكات إسرائيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وحدت مجزرة جنين، التي أدت إلى استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة العشرات، العرب ضد الانتهاكات الإسرائيلية الهمجية في الأراضي المحتلة. وأدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات المجزرة الدموية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة جنين ومخيمها، مستنكرة كذلك اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى، واستمرار اعتداءاتهم الهمجية والمتصاعدة على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان، إن المجزرة الدموية في جنين تأتي في سياق الحرب المفتوحة التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية، وامتدادا لسلسلة المجازر والجرائم المتواصلة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني في مدن جنين ونابلس وأريحا وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية.

وحملت الجامعة العربية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الممنهجة والخطيرة، وتداعياتها على الوضع المتدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن، بالتدخل الفوري لوقف تلك المجازر في المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني من تلك الجرائم التي تستوجب مساءلة مرتكبيها طبقا لمبادئ القانون الدولي.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره الشديدين لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين، وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، والتي تعد انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

ضحايا فلسطين

73 شهيدا من بداية العام

6 في مجزرة جنين

400 مصاب وأكثر من بداية العام