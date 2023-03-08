ألمانيا لإيران: احترموا سيادة العراق

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وفي أعقاب لقاء مع نظيرها العراقي فؤاد حسين في العاصمة العراقية بغداد، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، «إن النظام الإيراني يظهر بهجماته الصاروخية أنه لا يقمع شعبه فقط بشكل متهور ووحشي بل إنه يعرض أيضا أرواحا بشرية والاستقرار في المنطقة برمتها للخطر من أجل البقاء في السلطة».
وأكدت بيربوك «هذا غير مقبول تماما وخطر على المنطقة برمتها» مشيرة إلى ميثاق الأمم المتحدة « الذي يحظر هذا تحديدا ويعول على احترام الجميع لسيادة الدولة الأخرى».
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