القوات المشتركة تحبط تسللا حوثيا بالساحل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفشلت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي لليمن محاولات تسلل ميليشيات الحوثي غرب تعز.

وقال الإعلام العسكري إن وحدات من القوات المشتركة في محور البرح، خاضت في الساعات الأولى من فجر أمس اشتباكات مع المسلحين الحوثيين، إثر محاولتهم مهاجمة مواقع عسكرية، ومحاولة التسلل إلى تباب استراتيجية حاكمة في خطوط التماس، غرب منطقة البرح التابعة لمديرية مقبنة.

وأضاف، بأن القوات المشتركة أجبرت المهاجمين الحوثيين على الفرار والعودة من حيث أتت بعد وقوع إصابات مباشرة في صفوف عناصرها.

إلى ذلك، اعتقلت جماعة الحوثي، رئيس فرع اتحاد كرة القدم والأمين العام في محافظة الحديدة، غربي البلاد، بعد تحريض مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة عليهما، لتنفيذهما توجيهات فيفا، والاتحاد اليمني لكرة القدم، والتي نصت على تجريم أي شعارات سياسية في ملاعب كرة القدم.

من جهته، جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، التأكيد على العهد الذي قطعه وإخوانه أعضاء المجلس لأبناء الشعب اليمني، بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني نحو تحقيق الأهداف المشتركة للمرحلة الانتقالية.

وقال في كلمة مسجلة إلى الاجتماع العام لهيئة التشاور والمصالحة: «إن القسم الدستوري، والعهد الذي قطعناه مع إخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي لأبناء شعبنا شمالا وجنوبا، بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني، ما يزال ثابتا، ولن نحيد عنه مهما كانت التحديات».

وأعرب عن الامتنان لرئاسة وأعضاء هيئة التشاور والمصالحة، على دعمهم وإسنادهم ووقوفهم إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي منذ تشكيلهما معا قبل نحو 330 يوما، بموجب إعلان نقل السلطة في السابع من أبريل العام الماضي.

وعبر رئيس مجلس القيادة عن أمله في أن تمثل اجتماعات هيئة التشاور والمصالحة نقلة مهمة في مسار التحالف الوطني العريض، ضد المشروع الإمامي الإيراني التدميري

وأكد العليمي أنه في المبادئ النظرية لأنظمة المصالحة، يأتي الإنصاف، وتخليد الذكرى كقيم مثلى لتكريم «مدننا ورجالنا ونسائنا الذين كانوا سباقين إلى ميادين المقاومة منذ الطلقة الأولى لمقارعة الغزو الفارسي، بالسلاح، والمال، والكلمة».

كما حيا الرئيس رشاد العليمي «حضرموت العظيمة، وهي تستعد لأحياء ذكرى تحرير المكلا من تنظيم القاعدة، في ملحمة تاريخية أفضت مبكرا إلى تعزيز جبهة المقاومة للمشروع الإيراني وميليشياته المتخادمة مع التنظيمات الإرهابية».

وعدّ أن الخطاب يمثل مناسبة أيضا للإقرار، والإنصاف، والاعتزاز بدور القوى الوطنية الحاملة للقضية الجنوبية، التي توحدت تحت لوائها كتائب المقاومة الباسلة، لدحر الميليشيات الغازية، وردع أطماعها، ومغامراتها الطائشة.

وقال، «سنجتمع في نهاية المطاف بعون الله على أرض صنعاء، نصرة لأهلنا المقهورين هناك تحت نير الميليشيات، ووفاء بوعد السلام، وإنهاء الانقلاب، وإعادة الاعتبار للهوية الوطنية، وترسيخ انتماء بلدنا وشعبنا إلى حاضنته العربية».

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