الأخضر الشاب في مهمة صعبة أمام اليابان

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وحسم المنتخب الياباني بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة، بعدما تصدر الترتيب بـ6 نقاط، بعد مباراتي الجولتين الأولى والثانية. وينحصر الصراع على البطاقة الثانية بين الصين صاحبة المركز الثاني بـ3 نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي، الثالث بالنقاط نفسها.
ويلتقي منتخب الصين غدا أيضا مع قرغيزستان، في مباراة سهلة نسبيا، لحساب الجولة نفسها.
ولن تكون مهمة المنتخب السعودي سهلة، نظرا لقوة نظيره الياباني، الذي حقق الفوز في مباراتيه السابقتين، بينما فاز الأخضر على قرغيزستان 1-0، وخسر من الصين 0-2.
ويتأهل الأخضر السعودي إذا فاز على اليابان بأي نتيجة، وتعادلت الصين أو خسرت أمام قرغيزستان، أو في حالة الفوز بأكثر من هدفين، وانتصار الصين بهدف.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، الذي تقام مبارياته يومي 11و12 مارس.
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