شكرا لقرائتكم خبر نشوة الاتفاق تصطدم بعنفوان الوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ظروف متشابهة ومعنويات مرتفعة لكلا الفريقين، يستضيف الاتفاق صاحب المركز العاشر بـ(22 نقطة) على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام اليوم، ضيفه الوحدة (20 نقطة) في المركز الـ13، في مواجهة لتحسين المراكز بسلم الترتيب، ضمن مباريات الجولة الـ20 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويدخل أصحاب الأرض (الاتفاق) اللقاء بروح معنوية مرتفعة، عقب الانتصار خارج القواعد على الرائد في الجولة الماضية في رحلة الابتعاد عن مراكز وحسابات خطر الهبوط، إذ سيعمد المدرب الإسباني أنطونيو كازولا خلال المباراة عقب نجاحه في أول مهمة له مع الفريق أمام الرائد بالجولة الماضية، على الأسماء ذاتها بوجود التركي بيرات أوزديمير محمد الكويكبي، والسويدي روبن كوايسون، في وسط الملعب المقدوني داركو فيلكوفسكي العائد من الإصابة، ووجود الثنائي عبدالله السالم، والفرنسي يوسف نياكيتي في خط الهجوم، بهدف تحقيق الانتصار الثاني له على التوالي، والسابع للفريق هذا الموسم.

في حين قدم فريق فرسان مكة أفضل مستوياته هذا الموسم مع التشيلي خوسيه سييرا، عقب اقتناص نقطة ثمينة أمام الهلال في الجولة الماضية، ويعتمد المدير الفني للوحدة على تأمين جوانب الفريق الدفاعية، والتركيز على تكثيف منطقة وسط الملعب، مرتكزا على محركي الفريق البرازيلي أنسيلمو والمغربي فيصل فجر، في صناعة اللعب لثنائي خط المقدمة رودريجيز وعبدالكريم بودا في مركز الهجوم، بغية تحقيق انتصار سادس يسهم في تأمين موقف الفريق للابتعاد عن شبح الهبوط.

الباطن والخليج

في صراع الهرب من المراكز المتأخرة بمذيلة ترتيب الدوري، يلتقي ـ عصر اليوم ـ فريقي الباطن متذيل الترتيب بـ6 نقاط نظيره الخليج (16 نقطة) بالمركز الـ14 على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن.

ويدخل فريق الباطن المتطور مع مدربه الجديد الكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش مواجهة اليوم، عقب الأداء المتطور الذي ظهر به الفريق أمام المتصدر النصر رغم الخسارة بثلاثية، بغية تحقيق الانتصار الثاني للفريق هذا الموسم، واستغلال حالة الروح العالية للاعبين، والانضباط التكتيكي الذي ينتهجه، متسلحا بأبرز عناصره الأجنبية في قائمته الأساسية، والتي يتقدمها المهاجم رينزو لوبيز هداف الفريق، وخلفه يوسف المزيريب، وأندري بوكيا وسيبا ستيانبيدروزا وبسام الحريجي ويحيى القرني وعبدالله اليوسف.

في المقابل، يطمح فريق الخليج بقيادة مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل لتعويض الخسارة بالثلاثة أمام وصيف الدوري الاتحاد، للعودة إلى الانتصارات من جديد، عقب حالة التحسن التي طرأت على الفريق في القسم الثاني من الدوري، إذ سيعمد البرتغالي إلى اتباع أسلوبه المعتاد في تأمين خط المنتصف، مرتكزا على ابن جلدته فابيو مارتينيز هداف الفريق بجوار الثلاثي البرازيلي موراتو والغابوني أندريه بوكو والنيجيري ايزو تشيكو انتوني، وأمامهم المهاجم الألباني سوكول تسيكاليشي في خط المقدمة.