شكرا لقرائتكم خبر نزال الأصفرين.. صراع الأقوياء في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لحسم صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، تتجه أنظار عشاق المستديرة إلى الكلاسيكو الصاخب بين الاتحاد والنصر، في ملعب الجوهرة المشعة بجدة اليوم، في قمة لقاءات ومنافسات الدوري.

والتقى الفريقان الموسم الماضي في الجولة 20 وفاز الاتحاد بنتيجة 3/0 بينما تزيد أهمية لقاء اليوم في المنافسة على الصدارة لاسيما والدوري على بعد 10 جولات فقط على نهايته، حيث انحسر سباق الصدارة بين النصر (46) نقطة، والوصيف الاتحاد (44) نقطة، ويليهما الشباب (40) في المركز الثالث، إذ خسر في الجولة الماضية من العدالة.

وابتعد الهلال حامل اللقب، عن هذا الصراع، بعد خسارته في الجولة الماضية من الفتح 1-2، حيث تراجع للمركز الخامس (33 نقطة)، وتبقت له مباراتان مؤجلتان، حيث ستكون المنافسة على أشدها في صراع كروي بحثا عن الصدارة.

وشهد لقاء الفريقين في الدور الأول منافسة شرسة، بعد أن طرد الحكم اللاعب عبدالمجيد الصليهم من النصر والمصري طارق حامد من الاتحاد، إلا أن المواجهة انتهت بالتعادل السلبي.

وفي المباريات الـ 6 الأخيرة، حقق كل فريق 5 انتصارات مع تعادل وحيد.

وستكون المواجهة صريحة بين أقوى هجوم وأفضل دفاع في المسابقة حتى الآن، إذ سجل هجوم العالمي 42 هدفا، في حين استقبل دفاع العميد 6 أهداف فقط.

وأشعل اللاعب وقائد الاتحاد أحمد حجازي تدريبات فريقه في إطار الاستعدادات من خلال مشاركته في التدريبات الجماعية بعد تعرضه للإصابة خلال لقاء الخليج في الجولة الماضية.

في حين أصيب المحترف البرازيلي رومارينهو داسيلفا بوعكة صحية قبل يومين من موعد المباراة مما أربك استعدادات فريقه وخطط المدير الفني البرتغالي نونو سانتو الذي يعول عليه كثيرا في الشق الهجومي في جميع اللقاءات.

في حين لازال النجم المغربي الدولي ولاعب النصر سابقا والاتحاد حاليا عبدالرزاق حمدالله مصدر إثار وجدل بين الفريقين وإدارة الناديين والجماهير.

وسيكون اللقاء محط أنظار الخليج والعالم العربي والعالم أجمع لاسيما بمشاركة وتواجد النجم البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو أفيرو، والذي سيزيد من إثارة اللقاء والسجال الإعلامي والجماهيري في الملعب أو على شبكات التواصل الاجتماعي.

بينما يغيب عن اللقاء اللاعب الأبرز بين نجوم ولاعبي النصر أندرسون تاليسكا بداعي الإصابة التي تعرض لها في مطلع فبراير الماضي وغادر على إثرها إلى مسقط رأسه البرازيل.

ولا يزال اللاعب يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي هناك مع أحد الكوادر المتخصصة في علاج إصابات الملاعب سانتانا بهدف المحاولة لإسراع عملية التشافي خاصة وأن إصابته في العضلة الخلفية التي تستدعي وقتا طويلا للتشافي والعلاج.

كما يغيب النجم الأرجنتيني بيتي مارتنيز، بعد إجرائه عمليه جراحية خارج المملكة.

نقاط مهمة للفريقين:

