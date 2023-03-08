مدرب الشباب تحت رحمة الفيحاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى فريق الشباب الكروي الأول لمداواة جراحه العميقة التي خلفتها خسارته من فريق العدالة في الجولة الماضية بعد خسارته على أرضه وبين جماهيره بهدفين لهدف، حينما يستضيف فريق الفيحاء اليوم عند الساعة الـ8.30 مساء على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في إطار الجولة العشرين لمنافسات دوري روشن السعودي، وهو ثالث الترتيب بـ40 نقطة متأملا في المنافسة على صدارة الدوري وإسقاط متصدره النصر الذي يتربع على عرشها بـ46 نقطة.

أما فريق الفيحاء ثامن الترتيب بـ23 فيمر بحالة معنوية ممتازة جعلت الفريق يسترد أنفاسه بشكل جيد عقب فوزه الأخير على أبها بهدفين نظيفين، واليوم لديه شهية مفتوحة لتعزيز فرصة البقاء في الدوري كخطة أولى ومن ثم العمل على تحسين موقع الفريق في سلم الدوري.

ويطمح الشباب في مصالحة جماهيره بعد موجة الغضب التي اجتاحت المدرج الشبابي نتيجة الخروج الآسيوي والمستويات المتواضعة التي يقدمها الفريق في المباريات الأخيرة بالدوري السعودي للمحترفين وتحديدا أمام الفرق التي تقبع في مؤخرة الترتيب والتي كان آخرها الخسارة من العدالة بهدفين لهدف.

ويتوقع أن تكون مباراة الفيحاء فرصة أخيرة لمدرب الشباب الإسباني فيسنتي مورينو لتصحيح وضع الفريق والعودة لسكة الانتصارات.