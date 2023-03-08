البيروفي كويفا خارج أسوار الفتح موقتا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق نادي الفتح على إعارة اللاعب البيروفي كريستيان كويفا إلى نادي أليانزا ليما البيروفي، حتى نهاية الموسم، حسب بيان أصدره النادي أمس.

ونشر الفتح بيانا على موقعه الرسمي، ظهر أمس، ذكر فيه أنه ألزم كويفا بعقده مع النادي حتى انتهائه، حسب المتفق عليه بين الطرفين.

وتابع البيان: «عطفا على موقف النادي القوي في القضية، والتزاما بسياسات ومبادئ (الفتح) حول تحقيق رغبات اللاعبين، والحرص على توفير الأجواء النفسية المناسبة لهم، وافقت إدارة الفتح على إعارة اللاعب إلى نادي أليانزا ليما البيروفي، حتى نهاية الموسم». وبيّن النادي أن كويفا أعرب عن رغبته في هذا الانتقال، بسبب ظروف خاصة.

وكانت إدارة الفتح أحالت ملف الثنائي البيروفي: كريستيان كويفا، وأليكس فاليرا، إلى الإدارة القانونية بالنادي، والمحامي الدولي المصري نصر الدين عزام، بعد ادعائهما فسخ عقديهما لتأخر مستحقاتهما المالية.