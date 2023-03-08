شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العليا للوفد تعقد اجتماعها التشاوري وترفع توصيات لرئيس الحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعها التشاوري اليوم واصدرت عدد من التوصيات لرفعها للدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد، تمهيدًا للجلسة الرسمية للهيئة العليا والمكتب التنفيذي المقرر لهما الإثنين القادم 13مارس الجاري

أدار الجلسة بتكليف من الدكتور عبدالسند يمامة الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام.

وفي بداية الجلسة نقل السكرتير العام تحية رئيس الوفد لأعضاء الهيئة العليا وتهنئته لهم بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم، وقرأ أعضاء الهيئة العليا الفاتحة على روح زعيم الوفد سعد زغلول في ذكرى ثورة 1919 غدا 9 مارس.

ووضعت الهيئة العليا عدة توصيات، ورفعها لرئيس الوفد لوضعها على جدول أعمال الهيئة العليا القادمة.