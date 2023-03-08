شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يحسم قراره بين هالاند ومبابي لتدعيم هجومه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، حسم قراره النهائي بشأن التعاقد مع النرويجي إيرلانج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بالفترة المقبلة.

ويتواجد هالاند مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن اهتمامات النادي الملكي، للتوقيع مع أحدهم لخلافة كريم بنزيما مهاجم الفريق، مستقبلًا.

وأكد الإعلامي جوزيبي بيدريرول الصحفي في برنامج "الشيرنجيتو الإسباني"، أن الإدارة الملكية لا تنظر حاليًا بشكلٍ إيجابي للتعاقد مع المهاجم النرويجي، ومبابي هو من سيكون له الأولوية.

وتابع: "ريال مدريد يبني مستقبل خط هجومه على فينيسيوس جونيور، وهو أحد أسباب رفضهم الدخول في مطاردة على رافائيل لياو نجم ميلان، ولكن هناك رغبة في ضم من يعوض بنزيما بالفترة المقبلة".

وأضاف: "ريال مدريد لا ينظر إلى مهاجم مانشستر سيتي، خاصةً فيما يتعلق بالمبالغ الطائلة التي عليه دفعها لجلبه إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو".

واختتم: "التوقيع مع هالاند لن يكون لديه نفس العوائد الاقتصادية على النادي مثل التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وبالتالي ستكون الأولوية للمهاجم الفرنسي".