انت الان تتابع خبر السامرائي يزور "الجامع الكبير" ويوصي بالاسراع بمعالجة النواقص والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - زار رئيس تحالف العزم النائب مثنى السامرائي، الأربعاء، "الجامع الكبير" في مدينة سامراء، واوصى بالاسراع في معالجة النواقص.

وجاء في بيان للتحالف، إن "رئيس تحالف العزم زار الجامع الكبير في سامراء برفقة شيوخ ووجهاء عشائر المدينة وتفقد الجامع الكبير وملحقاته".

وأضاف أن السامرائي "اوصى الوقف السني في القضاء بالاسراع في معالجة النواقص والعناية بهذا الصرح الديني والتاريخي المهم ليكون مؤهلاً في اقرب وقت لاداء العبادات فيه".

وكان رئيس لجنة الاوقاف في مجلس النواب محمود المشهداني حذر، أمس الثلاثاء، من خطوة تغيير اسم جامع سامراء ومدرسته الدينية.

وطالب ديوان الوقف السني، الثلاثاء، الحكومة والمراجع بالوقوف ضد تغيير اسم جامع سامراء بمحافظة صلاح الدين.