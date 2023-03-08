الاتحاد الاسباني يغير موعد الكلاسيكو في كأس الملك

وقال الاتحاد بيان، انه "تم تقديم موعد المباراة لمدة ساعة واحدة، لتقام في الخامس من نيسان المقبل في تمام التاسعة مساء بتوقيت إسبانيا".

كما "تم تقديم مباراة أتلتيك بيلباو وأوساسونا، في إياب نصف النهائي الآخر، لمدة ساعة واحدة أيضا، لتقام في الرابع من نيسان في تمام التاسعة مساء بتوقيت إسبانيا".



وكان نادي برشلونة فاز على غريمه ريال مدريد في لقاء الذهاب، على ملعب سانتياغو برنابيو، بهدف دون رد.

ويعتبر برشلونة الأكثر تتويجا بلقب كأس إسبانيا على مر التاريخ برصيد 31 لقبا، ويأتي بعده أتلتيك بيلباو، بـ23 لقبا، ثم ريال مدريد بـ19 لقبا.