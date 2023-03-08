اخبار العالم

الاتحاد الاسباني يغير موعد الكلاسيكو في كأس الملك

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر الاتحاد الاسباني يغير موعد الكلاسيكو في كأس الملك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449789-638138928449732869.jpg

2023-03-08 | 18:19

الاتحاد الاسباني يغير موعد الكلاسيكو في كأس الملك

المصدر:

2,346 مشاهدة

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن تعديل توقيت مباراة وريال مدريد، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وقال الاتحاد بيان، انه "تم تقديم موعد المباراة لمدة ساعة واحدة، لتقام في الخامس من نيسان المقبل في تمام التاسعة مساء بتوقيت إسبانيا".

كما "تم تقديم مباراة أتلتيك بيلباو وأوساسونا، في إياب نصف النهائي الآخر، لمدة ساعة واحدة أيضا، لتقام في الرابع من نيسان في تمام التاسعة مساء بتوقيت إسبانيا".


وكان نادي برشلونة فاز على غريمه في لقاء الذهاب، على ملعب سانتياغو برنابيو، بهدف دون رد.

ويعتبر برشلونة الأكثر تتويجا بلقب كأس إسبانيا على مر التاريخ برصيد 31 لقبا، ويأتي بعده أتلتيك بيلباو، بـ23 لقبا، ثم ريال مدريد بـ19 لقبا.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا