أوروبا تعاقب 11 فردا وكيانا أفغانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 9 أفراد و3 كيانات، من بينهم اثنان من الوزراء بحكومة طالبان، الذين يزعم أنهم متهمون بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس. وأضاف المجلس أن القائمين بأعمال وزيري التعليم العالي ندى محمد نديم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومحمد خالد حنفي، اللذين يقفان وراء المراسيم بحظر التحاق النساء بالتعليم العالي والممارسات التي يتم فيها الفصل بين الجنسين في الأماكن العامة، من بين الأفراد التسعة الذين فرضت عليهم عقوبات، ويأتي الإعلان بالتواكب مع اليوم العالمي للمرأة.

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