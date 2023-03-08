شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن ينظم حفل زفاف جماعى لعدد 30 عروسا من الأيتام ويفتتح مركز الأمل بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور اليوم وفد من حزب حماة الوطن محافظة الفيوم وذلك في إطار دور الحزب في التواصل والاتصال وافتتاح المشروعات التنموية التي تخدم المواطنين في كافة المحافظات ويترأس الوفد الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب وبحضور اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والنائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ والدكتورة ميرال الهريدي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأمين التعليم بالحزب والنائبة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ وأمين أمانة المرأة والنائبة صفاء جابر عضو مجلس النواب والنائب فايز حرب عضو مجلس الشيوخ.

كما تشمل الزيارة المهندس طاهر هيكل مساعد الأمين العام لقطاع القاهرة الكبرى والعميد محمد عمر رئيس قطاع الصعيد اللواء أحمد عبد الرحيم مساعد رئيس الحزب للمجالس النيابية والمحلية، ومحسن عليوة مساعد رئيس الحزب للشئون العمالية والنقابية والدكتورة ناريمان الرفاعي أمين أمانة التضامن الاجتماعي والدكتورة رانيا أبو الخير أمين الأمانة المركزية لحقوق الإنسان والمهندس أحمد تيسير أمين أمانة الشئون الاقتصادية.

تبدأ الزيارة بلقاء الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم واللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم يلي ذلك قيام وفد الحزب بافتتاح مقرة الرئيسي بالمحافظة ثم مركز الأمل "بقرية بيهمو" ثم تختتم فعاليات الزيارة بإقامة حفل الزفاف الجماعي لعدد 30 زيجة من الأيتام أبناء محافظة الفيوم والذي يقام في نادي قارون الرياضي.

يذكر أن الحزب سوف يقوم بتقديم هدايا الرئيس جهاز كامل لكل عروسين ،وذلك بحضور بعض القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وأعضاء الحزب.