المملكة تدين اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين الفلسطيني

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة لاقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين الفلسطيني، مما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وإصابة آخرين. وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة، معربةً عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.



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