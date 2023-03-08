إعفاء الدبلوماسيين السعوديين من تأشيرة دخول تايلند

استقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية مملكة تايلند دون برامودويناي، اليوم، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، وذلك في العاصمة التايلندية بانكوك.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

عقب ذلك وقع نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، و نائب وزير خارجية مملكة تايلند فيجافات إيزارابهاكدي، مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة تايلند بشأن إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة من تأشيرة الدخول.