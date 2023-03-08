إعفاء الدبلوماسيين السعوديين من تأشيرة دخول تايلند

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
عقب ذلك وقع نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، و نائب وزير خارجية مملكة تايلند فيجافات إيزارابهاكدي، مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة تايلند بشأن إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة من تأشيرة الدخول.
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