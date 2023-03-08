شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة يشعل الصراع بين مانشستر يونايتد وتشيلسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، أشعل الصراع بين ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.

وأكدت صحيفة "ذا صن البريطانية"، أن البلوز يخطط لتقديم عرض بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني، الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط البلوجرانا بالموسم المقبل.

وتابعت: "رغم أن رغبة دي يونج، البقاء في قلعة كامب نو، إلا أنه قد يتم إجباره على الرحيل بسبب الوضع المالي للنادي، خاصةً أن خوان لابورتا رئيس النادي، وتشافي هيرنانديز المدير الفني، يرون في بيع لاعب خط الوسط، أحد الطرق لحل مشاكل النادي المادية".

وأضافت: "قد لا يكون برشلونة قادرًا على التعاقد مع لاعبين هذا الصيف، مع قيام الدوري الإسباني بفرض حظر انتقالات عليهم بشكل فعال، حتى يتمكن النادي الكاتالوني من موازنه فواتيره".

وكان كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي يريدان التعاقد مع دي يونج الصيف الماضي، ولكن اللاعب استمر في ناديه، بعدما أعرب عن رغبته في القتال من أجل مكانه داخل كامب نو.