شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يتحرك لحماية نجمه من اغراءات برشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بدأت التحرك من أجل حماية لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من مفاوضات ناديي برشلونة وريال مدريد عملاقي الدوري الإسباني، للحصول على خدماته.

وأكدت صحيفة "ذا صن البريطانية"، أن إدارة مانشستر يونايتد، تجري محادثات متقدمة، مع البرتغالي ديوجو دالوت ظهير الفريق، من أجل ربطه بعقد جديد، بعدما قدم مستوى مميز خلال الموسم الحالي.

وتابعت: "مانشستر يونايتد يشعر بالقلق من اهتمام ريال مدريد وبرشلونة بلاعبه البرتغالي البالغ من العمر 23 عاما، ولهذا السبب يعمل على تجهيز عقد جديد له".

وأضافت: "دالوت قضى موسم 2020-2021 على سبيل الإعارة في ميلان، بعد أن خسر مكانه في التشكيلة تحت قيادة المدرب أولي جونار سولشاير قبل رحيله".

واختتمت: "التجم البرتغالي الآن هو الخيار الأول في مركز الظهير الأيمن، بالنسبة للهولندي إريك تين هاج المدير الفني، متجاوزًا زميله في الفريق آرون وان-بيساكا، الذي ابتعد مؤخرًا".