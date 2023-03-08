شكرا لقرائتكم خبر عن راشفورد يكشف سر هزيمة مانشستر يونايتد المُذلة أمام ليفربول بالبريميرليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث ماركوس راشفورد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن هزيمة فريقه المذلة أمام ليفربول، بسباعية نظيفة بالبريميرليج.

وبرر راشفورد، الهزيمة بأنها ليست لها علاقة عن استسلام فريقه في الخسارة، وأن هذا كلام فارغ، معتبرًا أن الانهيار في الشوط الثاني يعود إلى الافتقار في التنظيم.

وقال راشفورد: "لم نستسلم، هذا كلام فارغ، لم نكن منظمين، التواصل كان سيئًا، لهذا تلقينا الأهداف، وأعتقد أن الجميع كان يحاول العودة في المباراة لدرجة أننا ابتعدنا كثيرًا عن مبادئ الفريق، مع ومن دون الكرة".

وأضاف مهاجم الشياطين الحمر: "الآن علينا إعادة الأمور إلى نصابها، هذا كل ما يمكننا القيام به، ولا جدوى من التفكير فيما حدث لأننا لا نستطيع تغييره".

واستمرت عقدة مانشستر يونايتد في أنفيلد، حيث لم يحقق الفوز هناك منذ عام 2016، ومني الموسم الماضي بخسارة 0-4 ذهابًا في الدوري على الملعب ذاته، علمًا بأنه خسر أيضًا المباراة الأولى على أرضه 0-5.

وحقق يونايتد منذ أقل من أسبوعين، لقب كأس الرابطة على حساب نيوكاسل، بعد غياب دام لما يقرب من 6 أعوام عن منصات التتويج.