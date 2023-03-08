انت الان تتابع خبر السعودية تحبط محاولة تهريب كمية ضخمة من المخدرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن "الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير والجوف، أحبطت محاولات تهريب 52 طنا و371 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر، و1650 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، و352325 قرصا من حبوب الإمفيتامين المخدر".واضاف أنه "تم إحباط محاولات التهريب خلال الفترة من 12 شباط 2023 حتى5 اذار 2023، وقبضت على المهربين، وعددهم 406 متهمين، منهم 44 مواطنا سعوديا، و362 مخالفا لنظام أمن الحدود، وهم 282 من الجنسية اليمنية، و69 من الجنسية الإثيوبية، و6 من الجنسية الصومالية، و3 من الجنسية الأردنية، و2 من الجنسيتين السودانية والسورية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.