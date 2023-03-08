نائب رئيس حزب المؤتمر: الاحتفال بيوم الشهيد يجسد الفخر والاعتزاز بشهداء الوطن

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القاهرة - سامية سيد - قال اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الاحتفال بيوم الشهيد والذي يوافق 9 مارس من كل عام يجسد الفخر والاعتزاز بشهداء وطننا الغالى، ويعيد إلى ذاكرتنا تضحيات وبطولات أبطال مصر المخلصين، كما أنه يؤكد اعتزاز الوطن بأبنائه الذين ضحوا بأرواحهم للحفاظ على الوطن.

ووجه نائب رئيس حزب المؤتمر التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، مشيرا إلى أن ابطال القوات المسلحة المصرية والشرطة، الذين قدموا وما زالوا يقدمون تضحيات هي نماذج مضيئة نستلهم منها روح التضحية والفداء والوفاء.

وتابع فرحات: "مصر لا تنسي تضحيات أبنها، الذين ضحوا بأرواحهم من اجل الحفاظ على الوطن والرئيس عبد الفتاح السيسي حريص علي تكريم أسر الشهداء كل عام وإيصال رسالة دعم وطمأنينة لهم بأن الدولة المصرية لم ولن تتخلى عن دعمهم وأنهم سيظلون دائما في قلب وعقل الوطن".

وأوضح فرحات: مصر اختارت يوم التاسع من مارس من كل عام ليكون يوما للشهيد منذ عام 1969بالتزامن مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، اعتزازا بشهداء هذا الوطن، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي لا يفوت مناسبة إلا ويؤكد أن الأمن والأمان الذي نشاهده الآن تحقق بفضل الله ثم شهداء الوطن الغاليين.