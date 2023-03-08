شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "محلية النواب" يستمع لعرض عن المشروعات التنموية في محافظة سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، بديوان عام المحافظة اليوم، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة لتفقد عدد من المشروعات في المحافظة.

وشهد اللقاء عرض برزنتيشن عن المشروعات في محافظة سوهاج، حيث إن حجم الاستثمارات المنفذة في محافظة سوهاج منذ عام 2014 وصلت تكلفتها إلى 102 مليار جنيه، والاستثمارات شملت تطوير قطاع المواصلات والصناعة والخدمات التعليمية والصحية والإسكان والمرافق الأساسية والحماية الاجتماعية ومشروعات حياة كريمة، وتم تسليط الضوء على جهود مبادرة (حياة كريمة) التي شملت 181 قرية و7 مراكز.

وعلى مستوى الخدمات التعليمية، تم بناء 6400 فصل جديد بتكلفة 2 مليار جنيه، وعلى مستوى التعليم العالي تم استثمار 3.3 مليار جنيه، وتم التركيز بشكل رئيسي على المركز الجديد والمجمع لجامعة سوهاج، كما تم إنشاء 22 مشروعا بإجمالي 900 مليون وبناء 17 مشروعا جديدا ككليات جديدة تصل إلى 1.8 مليار جنيه، وأنه تم إنفاق 2.7 مليار جنيه في 4 سنوات لخلق كيان مميز، وتطوير جامعة سوهاج الجديدة بالكوامل بتكلفة 3 مليارات جنيه، وتطوير مستشفى سوهاج الجامعي تم تنفيذه بتكلفة مليار و178 مليون جنيه، ويشمل وحدات صحية مزودة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

كما أنه تم تنفيذ 290 مشروع رصف وصيانة للطرق، وإنشاء 5 محطات كهرباء جديدة، و11 مشروع صرف صحي لخدمة أكثر من 170 ألف مواطن.

وفي مجال الخدمات الصحية، تم تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية المتواجدة بالمحافظة، حيث تم إنشاء وتطوير 32 مستشفى ومركز ووحدة صحية سواء من ناحية الإنشاءات أو التجهيزات الطبية بتكلفة إجمالية بلغت 5.4 مليار جنيه،

وبالنسبة لمشروعات الإسكان في محافظة سوهاج تم إنشاء أكثر من 23 ألف وحدة إسكان سواء إسكان بديل أو إسكان كل المصريين بمختلف مستوياته بتكلفة تجاوزت 3.7 مليار، و17 ألف وحدة في مدينة سوهاج الجديدة ومدينة أخميم الجديدة ضمن مشروع سكن لكل المصريين.

وفي مجال الكهرباء تم تنفيذ 78 مشروع نقل وتوزيع وتوليد كهرباء بتكلفة تجاوزت 3.2 مليار جنيه، وفي مجال توصيل الغاز الطبيعي تم توصيل 210 آلاف وحدة بتكلفة تجاوزت مليار جنيه،

وفي مبادرة حياة كريمة، يوجد في سوهاج 1556 مشروعا باستثمارات 45 مليار جنيه، ستؤدي إلى نقلة حقيقية لكل الخدمات التي يطمح إليها المواطن المصري، سواء مدارس ابتدائية أو ثانوية فنية ووحدات صحية على أعلى مستوى ومجمعات حكومية لتقديم الخدمات ومجمعات زراعية ومراكز شباب ورياضة وتم عمل 150 مكتب بريد على مستوى محافظة سوهاج وهناك 181 مشروعا للصرف الصحي وهناك 8 محطات معالجة يتم إنشاؤها بالكامل.

وتم تنفيذ 37 مشروع مياه شرب وصرف صحي وجاري تنفيذ 144 مشروعا بالإضافة إلى 18 محطة تنقية جديدة، وهناك 96 مشروعا على مستوى سوهاج لتبطين الترع والري، وتم إنشاء 484 مدرسة، بإجمالي 6425 فصل.

كما تم استعراض جهود تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيا بقرض من البنك الدولي، والتأكيد على أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بدأ فى تحقيق خطواته الناجحة، وكذلك تحقيق رد فعل إيجابى على الأرض.