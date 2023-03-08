شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "قوى النواب" فى يوم الشهيد: تحية لمن ضحوا بأرواحهم لتظل مصر أبية عزيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بأسمى آيات التقدير والاعتزاز، والدعاء بالرحمة لشهدائنا الأبرار الذين جادوا بأرواحهم لتظل مصر أبية عزيزة على مر العصور، وذلك بمناسبة يوم الشهيد.

كما قدم عبد الفضيل التحية لأسرهم وذويهم الذين تحملوا آلام الفراق، وتحملوا فقد الابن، أو الأب، أو الزوج، أو الأخ ، من أجل أمن وأمان هذا الشعب العظيم واستقراره.

وبعث رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتحية إجلال وتعظيم إلى رجال القوات المسلحة البواسل على اختلاف رتبهم ودرجاتهم لما يحملونه من شرف الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن، كما وجه تحية إعزاز وتقدير إلى رجال الشرطة المخلصين لجهودهم في حفظ أمن مصر الداخلي وتوفير البيئة الملائمة للاستقرار حتى تتمكن باقي أجهزة ومؤسسات الدولة من أداء دورها المنوطة به.

ووجه "عبد الفضيل" التحية والتقدير لأبناء مصر الشهداء في المجال الطبي الذين حاربوا وباء فيروس كورونا، ووفروا الراحة والطمأنينة للمرضى بهذا الوباء.

وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن احتفال الدولة المصرية بيوم الشهيد الذي يتوافق 9 مارس من كل عام منذ عام 1969، ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض، يؤكد بأنه يوماً للوفاء ورمزٌاً للفخر والاعتزاز بالدماء الذكية التي سالت صونًا للوطن وعزته وكرامته.

إن هذا الاحتفال هو تأكيد بأن القوات المسلحة لم ولن تنسى ابنائها، وأنه لولا تلك الدماء الذكية الطاهرة التي سالت فداء لأمن الوطن ، ما كان يتوافر الأمن والأمان والانطلاق نحو التنمية الشاملة التي نشاهدها في كل ربوع مصر في سيناء وغيرها للوصول للجمهورية الجديدة .