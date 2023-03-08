شكرا لقرائتكم خبر عن موقف مفاجئ من باريس سان جيرمان فى التعاقد مع صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي باريس سان جيرمان، يدرس الإنسحاب من التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، يأتي ذلك بسبب سن اللاعب الكبير، والذي تخطي الثلاثين من عمره، مما يجعل الفريق الباريسي ينفق الكثير من الأموال، دون الإستفادة الفنية من اللاعب على المدي البعيد.

وأضافت التقارير، أن صلاح كان يحظي بإهتمام عدد كبير من مسئولي باريس للتعاقد معه خلال الفترة الماضية، ولكن سرعان ما غير الفريق الباريسي من وجهته وقرر إغلاق ملف التعاقد مع اللاعب، والذي كان سيكلف خزانة الفريق الفرنسي أكثر من 80 مليون يورو.

كما أشارت بعض المصادر الآخري، أن ليفربول أصبح لا يمتلك النية فى التفريط بصلاح، بعد أن تمكن اللاعب من أن يصير الهداف التاريخي للريدز، فى منافسات الدوري الإنجليزي.



صلاح يعدل من وجهته القادمة

وأكدت بعض المصادر القريبة من اللاعب، أن صلاح أصبح يفضل مواصلة تحطيم الأرقام القياسية داخل ليفربول، عن خوض تحدي جديد فى مسيرته الآحترافية، لا سيما أنه تمكن من أن يصير واحدا من أساطير ليفربول عبر التاريخ، كما أنه يمتلك مكانة خاصة لدي الجماهير.



جماهير ليفربول تفاجئ صلاح

وفاجئت جماهير ليفربول صلاح فى الفترة القليلة الماضية، برغبتها القوية فى بقاء الفرعون المصري، وعدم رحيله عن صفوف الريدز بنهاية الموسم الجاري، لإستكمال مسيرته القادمة مع الفريق، مستشهدة بتجربة كوتينيو الفاشلة بعد رحيله عن الليفر.