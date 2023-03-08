شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من تين هاج قبل مواجهة ريال بيتيس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بالتعليق على استعداد الفريق لمواجهة نظيره ريال بيتيس، في الدوري الأوروبي.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره ريال بيتيس، غدًا الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

وتحدث تين هاج خلال المؤتمر الصحفي: مباراة ليفربول كانت بمثابة الدرس للاعبين، إنها نكسة علينا التعلم منها والخروج بالإيجابيات والتعلم مما حدث.

وتابع: نحن في نفس القارب، ولا يمكن أن أقول أن اللاعبين خذلوني، نحن نفوز ونخسر معًا، لكن ما حدث يوم الأحد كان فوضى، وعلينا التعامل مع ذلك جيدًا.

وأضاف: الجميع يرتكبون الأخطاء، وبرونو فرنانديز لا يزال قائدًا للفريق، أعتقد أنه يلعب دورًا مهمًا في الفريق، ويمنح الطاقة للاعبين،يركض كثيرًا من أجل صنع الفارق، أنا سعيد حقًا بأنه القائد عندما لا يكون هاري ماجواير في الملعب.

وأتم: نشعر بخيبة أمل بالتأكيد، ولكن علينا الاستفاقة سريعًا، لقد خسرنا مباراة خلال 23 لقاء خضناها في مختلف المسابقات، يجب أن نرفع رؤوسنا سريعًا ونواصل العمل.