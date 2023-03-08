شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من راشفورد قبل مواجهة ريال بيتيس في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، بالتعليق على استعداد الفريق لمواجهة نظيره ريال بيتيس، في بطولة الدوري الأوروبي.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره ريال بيتيس، غدًا الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

وتحدث راشفورد خلال المؤتمر الصحفي: نحن لم نستسلم أمام ليفربول، هذا هراء، لا صحة حول ذلك.

وتابع: الشوط الأول كان لنا أمام ليفربول، كان من الممكن أن تصبح مباراة مختلفة، لقد ضيعت فرصة هدف التقدم، وفي النهاية حققوا الفوز بشكل استثنائي.

وأضاف: ليس لدي أي شيء سلبي حول برونو فرنانديز، كما قال المدرب، لا يوجد أحد مثالي وجميعنا نخطئ، أنا أؤيده وأدعمه بنسبة100%، قد ساعد اللاعبين بالكامل على أن يصبحوا قادة، وهو ما يجعل الفريق أفضل بشكل منظم، لقد فعل الكثير لنا منذ أن انضم إلينا.

واستكمل: أحب اللعب مع برونو، إنه لاعب رائع، ومثالي بالنسبة لنا، دائمًا ما يعطينا المزيد في الملعب.

وأشار: تين هاج مدرب رائع، كان وجوده مؤثرًا بالنسبة لي ولنا جميعًا، لقد فزنا بالعديد من المباريات بشكل رائع كمجموعة، طريقة اللعب مريحة للجميع.

وأتم: علينا الخروج من أزمة مباراة ليفربول سريعًا، أمامنا مباراة هامة غدًا أمام ريال بيتيس، وعلينا استعادة الثقة في أسرع وقت،والاستفادة من خسارة الأحد.