شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة توجه التحية للسيدات باليوم العالمى للمرأة: مصدر الأمان للمحيطين بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، التحية لكل السيدات المصريات بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، مؤكدة أن المرأة مصدر الأمان لجميع المحيطين بها سواء فى البيت أو العمل أو أى نطاق اجتماعى آخر.

وأشارت "الجمال" فى بيان اليوم بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، إلى أن المرأة المصرية حظيت باهتمام القيادة السياسية، وحققت نجاحات بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أعاد إلى المرأة المصرية مكانتها فى كافة المجالات، وحازت المرأة على نصيب كبير من الخدمات، بما عزز من حقوقها وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا.

وقالت "الجمال": أن المرأة المصرية عنصر رئيسى عبر التاريخ فى التنمية، وقد أثبتت عبر التاريخ المصرى أنها طرف أساسى فى معادلة الوطن وشريك أساسى فى جميع تحدياته ومعاركه وحروبه، مؤكدة أن الدولة خلال السنوات التسع الماضية أنصفت المرأة ففى عام 2017 أطلق الرئيس السيسى هذا العام عاما للمرأة واختار 8 وزيرات تولين أهم الوزارات ولأول مرة، كما دعم الرئيس دخول المرأة فى البرلمان المصرى بغرفتيه النواب والشيوخ، بالإضافة إلى تولى المرأة منصب المحافظ فى عدد من المحافظات، إضافة لتوليها منصب نائب المحافظ فى الكثير من المحافظات المصرية وقد أثبتت كفاءتها ونجاحها الكبير فى الشارع المصري".

جدير بالذكر أن العالم يحتفل اليوم 8 مارس من كل عام بـ اليوم العالمى للمرأة، وقد شارك محرك البحث "جوجل" فى هذا الاحتفال بتغيير شعاره بلوحة فنية، عبّر من خلالها عن اسهامات المرأة فى مختلف المجالات.

وجاء شعار اليوم العالمى من جوجل هذا العام مشتملا على مجالات مختلفة للمرأة مثل: الفن والفضاء، الرياضة والقانون ودورها كأم مربية للأجيال.