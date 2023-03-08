شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: كل التحية والتقدير للمرأة المصرية فى عيدها..ويؤكد: لدينا نماذج مشرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس حازم الجندى رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الغربية وعضو مجلس الشيوخ، التحية للمرأة المصرية بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمى مؤكدا أن المرأة المصرية قدمت نموذجا يحتذى به وهناك كثير من النماذج المشرفة ،فهناك الأمهات المعيلات اللائى يقمن على رعاية وتربية أطفالهن ويقدمن للمجتمع أطفال أسوياء برغم من الظروف المحيطة بهن.

وقال الجندى، أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية تولى المرأة اهتماما كبيرا وأصبحت المرأة تعمل فى الوظائف القيادية للدولة ولأول مرة تم تعيين المرأة فى مجلس الدولة، في حدث تاريخي لم نشهده من قبل فى ساحات المجلس، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته الداعم الأول للمرأة المصرية.

وشدد الجندى على ضرورة الاهتمام البالغ بالمرأة فهى أساس المجتمع وكما يقول الشاعر حافظ إبراهيم فى قصيدة العلم والأخلاق: "الأم مدرسـة إذا أعــددتـهـــا أعـددت شعبا طيب الأعــراق" ، فالأم هى كل شيء ودورها رئيسي بالنسبة للمجتمع، موجها التحية والتقدير لكل أم مصرية.

تجدر الإشارة إلى أن المهندس حازم الجندى رئيس لجنة حزب الوفد بمحافظة الغربية ،سبق وأطلق مبادرة مشغلى وشملت افتتاح أربع مشاغل للخياطة بقرى "فرسيس، ميت المخلص، تفهنا العزب ونهطاي" تضم 70 ماكينة إلى جانب تسليم 30 ماكينة للسيدات للعمل في المنازل، وذلك فى إطار دعم المرأة المعيلة ضمن مبادرة حياة كريمة.