انت الان تتابع خبر العدل تحيل ملف اختلاس الأموال وتزوير الوصولات في تسجيل عقاري الرصافة للنزاهة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الوزير ورد لـ الخليج 365، أنه "تبين للجان التحقيقية المشكلة بهذا الصدد ان موظفين في المديرية اعلاه قاموا بتزوير وصولات رسمية لاختلاس رسوما مالية لصالح الخزينة العامة والتي تعد جريمة من الجرائم الخطرة وهــدراً لموارد الدولة والمال العام".واوعز شواني، وفق البيان، "بإحالة هذا الملف الخطير الى هيئة النزاهة الاتحادية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".