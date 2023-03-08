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الكمارك توجه مديرياتها بالعمل بنظام "ترانزيت"

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للهيئة ورد لـ الخليج 365، أنها "وجهت وبالاستناد الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني كافة مديريات المناطق الكمركية للمباشرة بالعمل بنظام دخول البضائع (ترانزيت) مع كافة الدول، واعتماد ضوابط خاصة للعمل بموجبها".

وأكدت، أنها "عممت الضوابط الخاصة به وفقاً لقانون الكمارك النافذ رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل على كافة مناطقها الكمركية بعد اعتمادها من مجلس هيئة المنافذ الحدودية".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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