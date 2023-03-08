انت الان تتابع خبر نقيب الصحفيين ورئيس النزاهة يبحثان تفعيل بروتوكول التعاون بين الهيئة والنقابة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للنقابة ورد لـ الخليج 365، أن اللامي "التقى رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، وجرى بحث مجالات تفعيل بروتوكول التعاون والعلاقة بين النقابة وهيئة النزاهة وبما يعزز إشاعة ثقافة النزاهة والقضاء على الفساد والحفاظ على المال العام".واثنى نقيب الصحفيين على "الجهود الكبيرة التي ينهض بها رئيس الهيئة وكادرها مؤخراً لكشف حالات الفساد واسترداد الأموال المسروقة وملاحقة متسببي الضرر بالمال العام، مؤكداً استعداد نقابة الصحفيين والأسرة الصحفية لتقديم كافة أشكال الدعم والعون للهيئة وبما يعزز جهودها المتميزة خدمة للصالح العام".

من جهته، عبر رئيس هيئة النزاهة عن "اعتزازه وتقديره للدعم الذي تقدمة نقابة الصحفيين والأسرة الصحفية في الكشف عن حالات الفساد والتجاوز على المال العام مؤكداً ان الهيئة ستواصل التعاون والتنسيق مع النقابة في هذا المجال في ضوء بروتوكول التعاون بين الجانبين".