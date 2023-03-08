شكرا لقرائتكم خبر عن نقل النواب: نشهد طفرة فى منظومة النقل والطرق لم تحدث منذ عهد محمد على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن البنية التحتية شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة على وجه التحديد، وكان لمنظومة النقل وشبكة الطرق النصيب الأكبر فى هذا الاهتمام، متابعا:" نشهد طفرة فى قطاع البنية التحتية فى منظومة النقل والطرق لم نشهده منذ عهد محمد على".

وتابع رئيس لجنة النقل بمجلس النواب:" الطرق تمثل شرايين التنمية الحقيقة، والقيادة السياسية حريصة على تنفيذ خطة التنمية الشاملة بمختلف محافظات الجمهورية، وبدون طرق أو شبكة نقل لن تكون هناك تنمية حقيقة، ومن ثم التنمية تبدأ بالطرق والكبارى لربط محافظات الجمهورية بعضها ببعض".

وأضاف النائب علاء عابد، في كلمته خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم إن مصر آمنة بفضل رجالها الشرفاء، ونواجه جميع عبء كبير جدا كنواب عن الشعب.

ووصف النائب علاء عابد، القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن زيادة برامج الحماية الاجتماعية، ومنها تكافل وكرامة، وزيادة المعاشات وزيادة الأجور بـ"العبقرية"، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة حتي نتخطي الأزمة الحالية التي نتج عن الأزمة العالمية الراهنة.

وأضاف النائب علاء عابد، أن كل العالم تأثر بكورونا، ونحمد الله أن مصر خرجت منها بسلام.. قبل ما ننتقد الحكومه لازم نقدم مقترحات للخروج من الأزمة، ومشيرا إلى أن الدولة عملت على توفير البنية التحتية، لجذب المستثمرين، وبالتالى فإن الاستثمار سيحقق لنا التنمية.