شكرا لقرائتكم خبر عن اليونايتد يبدأ مرحلة التفاوض حول بديل رونالدو.. صفقة نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد، دخل فى مرحلة التفاوض مع المهاجم المخضرم هاري كين، مهاجم نادي توتنهام، والذي من المتوقع أن ينتهي تعاقده مع الفريق اللندني فى صيف 2024 القادم.

وأكدت صحيفة The Sun البريطانية، أن مسئولي مانشستر يونايتد يثيقون فى قدرتهم على التعاقد مع هاري كين فى نهاية الموسم الجاري، وعدم الإنتظار لإنتهاء تعاقده مع توتنهام، فى ظل رغبة اللاعب القوية فى الرحيل وعدم تجديد تعاقده.

وأوضحت الصحيفة أن اليونايتد يعتقد بأنه قادرا على حسم التعاقد مع كين من خلال المفاوضات المباشرة، فى حالة إذا ما خرج توتنهام عن المراكز الأربعة الأولي فى الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وتأكد غيابه عن المشاركة فى دوري الأبطال الموسم المقبل.



موقف توتنهام من رحيل كين

ويخشي نادي توتنهام من رحيل كين فى الفترة المقبلة بشكل مجاني، مما يجعل مسئولي الفريق قد يضطرون لبيع اللاعب فى الصيف المقابل، مقابل الحصول على 100 مليون يورو، من رحيل اللاعب خارج الدوري الإنجليزي، و120 مليون يورو لإنتقاله لأحد أندية إنجلترا.

الشئ الذي يجعل مسئولي اليونايتد لا يمتلكون أي مشكلة فى هذا الشأن، فى ظل القدرة المالية الكبيرة، التى يتحلي بها مسئولي الشياطين الحمر، والتى تمكنهم من إحداث هذا الإنتقال.