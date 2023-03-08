الأعرجي: ضرورة دعم إجراءات الحكومة لاسترداد الأموال المنهوبة وتسليم المطلوبين

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بغداد - ياسين صفوان - كد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، خلال استقباله سفير جمهورية التشيك في بغداد، بيتر شتيبانيك، أن ضرورة دعم إجراءات الحكومة لاسترداد الأموال المنهوبة وتسليم المطلوبين.

وذكر المكتب الإعلامي للاعرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم الأربعاء، سفير جمهورية التشيك في بغداد، بيتر شتيبانيك، إذ جرى خلال اللقاء، بحث تعزيز العلاقات العراقية التشيكية، وأطر التعاون المشترك في المجالات التي تخدم البلدين والشعبين الصديقين".



وأعرب السفير التشيكي، عن "استعداد بلاده لدعم قدرات القوات الأمنية العراقية، في مجال التدريب وتبادل الخبرات"، مشيرا إلى أن "القوات العراقية تمتلك خبرة كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب، ويمكن الاستفادة منها من خلال الشراكة والتعاون بين البلدين في هذا المجال".

من جانبه أكد الأعرجي، على "ضرورة دعم اجراءات الحكومة العراقية، لاسترداد الأموال المنهوبة وتسليم المطلوبين، وكذلك أهمية الاستفادة من تبادل الخبرات بين البلدين، لاسيما في مجال الأمن السيبراني، ومتابعة مصادر تمويل الإرهاب بكل أشكالها، مجددا التأكيد على أن سياسة العراق الثابتة هي الانفتاح على المجتمع الدولي، والسعي لترسيخ أمن واستقرار المنطقة والعالم، من خلال الدبلوماسية والحوار".

ونقل السفير التشيكي، دعوة من قبل مستشار الأمن القومي التشيكي إلى الأعرجي، لـ"زيارة جمهورية التشيك، من أجل تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين".