شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برعاية الشيخة فاطمة.. "أبوظبي التقني" ينظم المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحت رعاية رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الشيخة فاطمة بنت مبارك، تنطلق فعاليات الدورة الرابعة عشرة من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2023 يوم الإثنين الموافق 13 مارس (آذار) الجاري، بتنظيم من مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

ويشارك في المسابقة التي تستمر على مدار 3 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، نخبة من شباب الإمارات الذين يتنافسون في 23 مهارة هندسية وتكنولوجية منها صيانة محركات الطائرات، وأنظمة التحكم الصناعي، والنحت، والخراطة بالحاسوب، وتقنية السيارات، والبرمجيات، وتصميم مواقع الانترنت، وتقنية التصميم الجرافيكي، والرسم الهندسي والأوتوكاد، والإلكترونيات، وغيرها من المهارات الهامة.



وقال مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك سعيد الشامسي إن المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات ترسخ مكانتها باعتبارها سباقًا وطنيًا تقنيًا ومهنيًا مهمًا يستقطب شباب وفتيات الإمارات الذين يتنافسون في تخصصات هندسية وصناعية ومهنية تتوافق مع وظائف المستقبل، وهو الأمر الذي ينسجم مع إستراتيجية "أبوظبي التقني" وكذلك تجسيدًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتأهيل الكفاءات الوطنية القادرة على التنافسية العالمية.

وأضاف أن الدورة الجديدة من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات تأتي هذا العام عقب تنظيم الدورة الأولى من "تحدي المهارات" الهندسية والتكنولوجية والمهنية، في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بمختلف إمارات الدولة، والتي استمرت منافساتها خلال الفترة من 11 يناير(كانون الثاني) وحتى 16 فبراير(شباط) الماضيين، بمشاركة نحو 600 مواطن ومواطنة، من طلبة مختلف المدارس بالدولة، حيث تنافسوا في 13 مهارة متخصصة، منها صيانة محركات الطائرات، وتقنيات السيارات، وأنظمة التحكم الصناعي، وغيرها من التخصصات التي تشملها "المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات.