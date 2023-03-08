«قطع الطرق المؤدية لمطار بن جوريون» .. بنيامين نتنياهو يستعد للمغادرة لإيطاليا هرباً من الاحتجاجات

الشارقة - اميمة ياسر - يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، لمغادرة مقر إقامته بالقدس إلى مطار بن جوريون للتوجه إلى إيطاليا مستقلا مروحية؛ بسبب الاحتجاجات التي من المتوقع أن تشهد قطعا للطرقات.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية بأن منظمي الحركة الاحتجاجية ضد خطط تعديل النظام القضائي الحكومية، يستعدون لإقامة "يوم وطني لمقاومة الديكتاتورية"، يوم الخميس، حيث يخطط المحتجون لقطع الطرق المؤدية لمطار بن جوريون، وذلك يتزامن مع يوم مغادرة نتنياهو إلى إيطاليا في رحلة رسمية، إذ من المرجح أن يغادر القدس إلى المطار عبر طائرة عمودية تجنبا لقطع الطرق المحتمل.

وتسعى الحملة إلى تعطيل الحياة اليومية كجزء من الاحتجاجات المستمرة، على غرار "يوم الاضطراب الوطني" الأسبوع الماضي، حيث نفذ المتظاهرون إضرابات عمالية محدودة وقطعوا طرق سريعة، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة (كان) أن المحتجين يسعون لتعطيل 100 رحلة جوية خلال يوم المظاهرات المرتقب، مشيرة إلى أن الإسرائيليين الذين يعيشون في إيطاليا يخططون أيضا للتظاهر ضد نتنياهو خلال إقامته في روما.

ومنذ أسابيع، تشهد إسرائيل احتجاجات حاشدة اعتراضا على مشروع تعديل النظام القضائي الذي أعلن عنه وزير العدل، ياريف ليفين، والتي يراها معارضون أنها تقوض الطابع الديمقراطي للبلاد.

في الأسبوع الماضي، نظم متظاهرون مسيرة رئيسية في تل أبيب وأغلقوا تقاطعا رئيسيا بالمدينة خلال "يوم الاضطراب" ضد تعديل القانون القضائي.