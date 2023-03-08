شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تلغى زيارتها الميدانية لمحافظة قنا وتقصرها على سوهاج والأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، إلغاء زيارته الميدانية لمحافظة قنا، والتى كانت من المفترض طبقا لبرنامج الزيارة أن تكون غدا الخميس، على أن تقتصر الزيارة على محافظتى سوهاج والأقصر.

ووصل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، إلى محافظة سوهاج، صباح اليوم، وكان فى استقباله اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وعدد من قيادات المحافظة، وذلك في إطار الزيارة البرلمانية التى تقوم بها اللجنة إلى عدد من محافظات الصعيد.

وأكد المهندس أحمد السجينى، أن الزيارة تأتي في إطار الدور الرقابي للجنة والتي أناطها بها الدستور والقانون وطبقا للائحة المجلس، ومن المقرر أن يقوم أعضاء اللجنة بتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظات الثلاثة، حيث تقوم اللجنة في اليوم الأول بزيارة لمحافظة سوهاج وتفقد محطة الصرف الصحي بالهجرسة بسوهاج، بعدها سيكون هناك لقاء مع محافظ سوهاج، ثم تتفقد اللجنة المركز التكنولوجي ووحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، بعدها تقوم اللجنة بتفقد سوق ناصر الحضري، وتفقد موقف سوهاج أسيوط، وتفقد بعض مشروعات حياة كريمة ببعض قري المحافظة، وتفقد مصنع تدوير المخلفات بمركز دار السلام.

وأشار السجيني إلى أن وفد اللجنة سينتقل لزيارة محافظة الأقصر يوم الجمعة، لتفقد وزيارة عدد من المشروعات لمبادرة حياة كريمة ومحطة معالجة محور شمال الأقصر، وعدد من المشروعات الأخرى ولقاء مع المحافظ.

وقال السجيني إن الصعيد شهد نقلة نوعية من حيث الخدمات والمشروعات التنموية خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى الصعيد اهتماما خاصا في المشروعات التنموية ويكفي أنه في زيارات دائمة ومتكررة لمحافظات الصعيد للوقوف بنفسه علي ما يتم من إنجازات بمحافظات الصعيد، وهنا لابد من الإشادة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي غيرت وجه القري والنجوع في مصر، وفي القلب منها قري محافظات الصعيد والتي كان لها النصيب الأكبر من تلك المبادرة.

يترأس وفد اللجنة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ويضم الوفد كل من النائب محمد وفيق وكيل اللجن، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، ونائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة إيمان الألفي، نائبة التنسيقية، والنائبة سامية توفيق، والنائبة سناء السعيد، والنائبة فايزة صالح، والنائبة ريهام عبد النبي، والنواب: علي عبد الرحيم، خالد الحداد، عمر وطني، محمد رجب، كما يضم الوفد من أمانة اللجنة كل من، أحمد حشيش ومحمد بركات، ، وعلى حماد من العلاقات العامة، كما يرافق الوفد اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثلا لوزارة الإسكان.