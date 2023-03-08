شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لـ"محلية النواب" بمحطة صرف صحى الهجارسة بسوهاج برفقة المحافظ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال زيارته الميدانية إلى محافظة سوهاج، اليوم، محطة الهجارسة الثلاثية لمعالجة الصرف الصحى بسوهاج، ورافقه خلال الجولة التفقدية اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتبلغ طاقة المحطة التصميمية 2500 متر مكعب لكل يوم، والمشروع يضم شبكات انحدار ومحطتى رفع وخط طرد ومحطة معالجة وغابة شجرية، ويخدم قرى الكوامل بحرى وأولاد غريب والهجارسة بمركز سوهاج، وتخدم أكثر من 22 ألف نسمة.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إن محطة الهجارسة الثلاثية لمعالجة الصرف الصحى، حصلت على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM" والتى تم منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحى.

وأضاف أن محطة الهجارسة الثلاثية لمعالجة الصرف الصحى هى أول محطة معالجة ثلاثية على مستوى الجمهورية تحصل على الشهادة، وإن الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل هذه المتطلبات مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير المراقبة وضبط الجودة والتي تتمثل في صيانة الأجهزة المعملية والزجاجيات القياسية دورياً، بالإضافة إلى توافر المعايير الخاصة بالصيانة والتي تتمثل في صيانة ومعايرة أجهزة التشغيل الرئيسية دوريا ومعدل تنفيذ الصيانة التصحيحية للمعدات، وكذلك إجراءات السلامة والصحة المهنية، والتي تتمثل في مخطط الطوارئ ومعدات الأمن والسلامة وتأمين وحدات المرفق لحماية العاملين من الإصابة، كما تشمل هذه المعايير أيضاً الموارد البشرية والتي تتمثل في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.