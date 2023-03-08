انت الان تتابع خبر فنانات عربيات يحتفلن بيوم المرأة العالمي (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - - نوال الكويتيةالمطربة نوال الكويتية قدمت تحية خاصة لكفاح المرأة وصمودها وقالت عبر حسابها بموقع تويتر: المُناضلة، المكافحة والصامدة، إلى من يستمد منها الصبر والقوة، إلى من تصنع أجيالًا وتمنح العالم سلامًا وعطفًا، كل عام وكل إمرأه بخير وعزم وسلام، أنتن الحياة والقوة.- نجوى كرمغردت المطربة اللبنانية نجوى كرم قائلة: إنها ملهمة الشعراء... إنها قلب العالم!! إنها شريكة الحياة والنجاح.

أضافت: أكرموا النّساء لأنهنّ أمهاتكم، أخواتكم وبناتكم، كل يوم وشريكة الرجل بألف خير.



- إيمي سالمالفنانة إيمي سالم نشرت صورة جديدة لها عبر موقع إنستغرام" وعلقت: "لا يوجد حد لما يمكننا نحن كنساء إنجازه المرأة القوية الحقيقة هي التي تقبل بالحرب التي مرت بها وتغمرها ندوبها".

وأضافت: "أنٍت فقط لا تعرفين مدى قوتك ورائعتك بغض النظر عن حجمك بغض النظر عما كانت الظروف أنت رائعة فقط لأنك امرأة يوم امرأة سعيد الثامن من اذار".



- صبا مبارك

حرصت الفنانة صبا مبارك على تهنئة السيدات بحلول اليوم العالمي للمرأة، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام حيث نشرت صبا صورة لها، وعلقت عليها قائلة: سيداتي، يمكننا أن نعمل ما نريد، ويمكننا أن نفعل ما هو مستحيل، يوم عالمي سعيد للمرأة لجميع النساء الرائعات والقويات والناجحات في العالم.



- يارا

النجمة اللبنانية يارا غردت عبر حسابها بموقع تويتر قائلة: صباح الخير لكلّ امرأة، كل عام وأنت الام والأُخت والزوجة والحب والأمان والخير... كل عام وأنتن عظيمات مُلهمات وجميلات وأساس المجتمع".



- رضوى الشربينيالإعلامية رضوى الشربيني قررت الاحتفال بيوم المرأة، بمنح دروس لاستعادة الثقة، عبر نصائح مكثفة غردت بها على موقع تويتر، وقالت: عشان كل ست تستحق الأفضل.. رضوى الشربيني هتقولك إزاي ترجعي تقفي على رجلك من تأني رسائل مهمة لكل ست في يوم المرأة العالمي.

- كارول سماحة

كتبت الفنانة كارول سماحة في حسابها على تويتر "يلّي بتعطي الحياة هي كل الحياة

كل سنة وانت طموحة، ملهمة، ناجحة وأقوى من كل التحديات يوم المرأة العالمي".



- لطيفة التونسيةعبرت الفنانة لطيفة التونسية في تغريدة على تويتر قالت "كل امرأة في هذه الدنيا باستطاعتها ان تتغلب على كل الصعوبات بالعلم والإرادة والثقة بالنفس وهذا ما تعلمته من اقوى واذكى وابسط امرأة واكتر امرأة متسامحة ومعطاءة في هذه الدنيا هي امي كل سنة وامي وكل سيدات الارض بخير".

- نادين نجيم

احتفلت الفنانة نادين نسيب نجيم، بيوم المرأة العالمي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام ونشرت نادين صورة برفقه ابنتها، وعلقت كاتبة: "يوم امرأة سعيد".