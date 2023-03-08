انت الان تتابع خبر العتبة الحسينية تعلن نجاح خطة زيارة النصف من شعبان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة حسن رشيد العبايجي في بيان ورد لـ الخليج 365: "نعلن عن نجاح خطة الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة خلال زيارة النصف من شهر شعبان المبارك".

وأضاف ان "التعاضد مع الجهات الحكومية ذات العلاقة واقسام العتبة الحسينية المقدسة الامنية والخدمية والصحية والتنظيمية ساهم بشكل كبير بانجاح مراسيم الزيارة واستقبال التوافد المليوني للزائرين واتمام الزيارة بانسيابية عالية دون تسجيل أي خرق".



وتابع ان "العتبة الحسينية المقدسة شهدت استعدادات مكثفة لخططها الأمنية والخدمية قبيل حلول زيارة النصف من شعبان، فضلا عن وضع خطط بديلة لمواجهة اي طارئ، الى جانب وضع خطط واتخاذ تدابير احترازية لمواجهة الشائعات في حال اطلاقها".

وأشار الى ان العتبة الحسينية المقدسة استنفرت جميع جهودها لانجاح مراسيم الزيارة المليونية"، لافتا الى ان "الخطط تضمنت اشراك (6000) متطوع الى جانب اشراك (600) منتسبة و(900) متطوعة، و(1000) شخص بين طبيب وممرض مع ادخال جميع المؤسسات الصحية للعتبة الحسينية ضمن الخطة الصحية، فضلا عن ادخال (2000) كاميرا مراقبة متطورة لتامين مناطق تواجد الزائرين".